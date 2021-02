Covid, sempre alti i contagi in Abruzzo, oggi +357 casi e 7 decessi (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 47043 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 357 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 61, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 20 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1545 (di età compresa tra 63 e 83 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 34441 dimessi/guariti (+167 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 47043 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 357 nuovi(di età compresa tra 1 e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 61, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 20 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovie sale a 1545 (di età compresa tra 63 e 83 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara). Nel numero deipositivi sono compresi anche 34441 dimessi/guariti (+167 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei ...

ZZiliani : Effetto Covid sui giornali sportivi: siamo sicuri? 1) le edicole sono rimaste aperte sempre, anche durante il lockd… - Ettore_Rosato : Oggi giornata mondiale contro il #bullismo e #cyberbullismo che nell’anno del #covid, della solitudine sociale e de… - Anto202016 : RT @BottaMktg: Il centrodestra ha PAURA di lottare con fermezza su alcuni temi che considera scivolosi. In tal modo espone oltre che il pro… - v3rd3acqua : RT @fanpage: Covid, qualcosa sta cambiando. L'ipotesi degli scienziati. - elena9754348166 : Questi baci con la mascherina sono inutili cioè per far sta cafonata tanto vale che si bacino serenamente tanto il… -