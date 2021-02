Covid, scoperta una nuova mutazione a Trieste. I pericoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati scoperta a Trieste una nuova mutazione di Sars-Cov-2. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Irccs Burlo Garofolo, dell’Università di Trieste in collaborazione con l’Università di Milano, ha individuato la mutazione (N439K) in una bambina che presentava un’elevata carica virale. Come riferisce Adnkronos, i medici non nascondono “una certa preoccupazione per alcuni episodi di reinfezione riscontrati recentemente nella popolazione adulta che potrebbero far presupporre la presenza di varianti in grado di evadere la risposta immunitaria sia in persone già guarite, sia in quelle vaccinate dotate di anticorpi neutralizzanti”. La nuova mutazione: i pericoli “La mutazione N439K – spiega Manola ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziatiunadi Sars-Cov-2. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Irccs Burlo Garofolo, dell’Università diin collaborazione con l’Università di Milano, ha individuato la(N439K) in una bambina che presentava un’elevata carica virale. Come riferisce Adnkronos, i medici non nascondono “una certa preoccupazione per alcuni episodi di reinfezione riscontrati recentemente nella popolazione adulta che potrebbero far presupporre la presenza di varianti in grado di evadere la risposta immunitaria sia in persone già guarite, sia in quelle vaccinate dotate di anticorpi neutralizzanti”. La: i“LaN439K – spiega Manola ...

