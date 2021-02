Covid, Rezza: 'Blocco mobilità anche a causa delle varianti' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Blocco degli spostamenti tra una Regione e l'altra è dovuto anche alla diffusione delle varianti del coronavirus. Lo ha detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildegli spostamenti tra una Regione e l'altra è dovutoalla diffusionedel coronavirus. Lo ha detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni,...

