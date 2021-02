Covid, Iss: indice Rt nazionale sale a 0,95 | Brusaferro: in sei settimane la variante inglese può sostituire il virus (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'indice Rt nazionale è salito a 0,95 . Il dato emerge dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. La scorsa settimana l'indice era a 0,84. Il presidente dell'Iss ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Rtè salito a 0,95 . Il dato emerge dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. La scorsa settimana l'era a 0,84. Il presidente dell'Iss ...

