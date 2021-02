Conte | Di Maio | Salvini | Meloni | conversioni all’europeismo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa legislatura verrà ricordata per le innumerevoli. Sulla strada per Damasco sono passati, i grillini,e lì nei pressi ha sostato anche Giorgia. Ricordo bene la campagna elettorale del 2018, un osanna antieuro e un peana contro l’Unione Europea. Andavano di moda rapporti privilegiati con la Cina, tutti entusiasti, i grillini, della ‘Via della Seta’, oppure i viaggi direzione Mosca e ritorno di folte delegazioni leghiste. E poi evviva Maduro, sì, proprio lui, quello della repressione in Venezuela e di due gocce di timo per curare il coronavirus, nonché statue in bronzo con l’effige di Putin, nonché emulazione di Trump, nonché affissione dei discorsi di Orban. Poi è dilagata la pandemia, Bruxelles ha fatto miracoli mettendo sul tavolo una massa di ...

matteorenzi : Nel 2019 abbiamo visto la conversione all'europeismo di Conte che prima si definiva sovranista, nel 2020 di Di Maio… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio dopo l’intervento di Conte: “5 stelle decisivi dal 2018, lo saremo ancora”. Di Battista: “Su Dragh… - ilriformista : Letterariamente parlando, l’avvocato Giuseppe Conte è un personaggio fantastico #Conte - rumba15342942 : RT @matteorenzi: Nel 2019 abbiamo visto la conversione all'europeismo di Conte che prima si definiva sovranista, nel 2020 di Di Maio che pr… - raffaellapaita : RT @matteorenzi: Nel 2019 abbiamo visto la conversione all'europeismo di Conte che prima si definiva sovranista, nel 2020 di Di Maio che pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Maio

Che succede a sinistra? Lo schema caro a Bettini di un Pd egemone nell'alleanza esclusiva coi Cinque Stelle con alla testami pare usurato. C'è bisogno di costruire una storia diversa che non ...... si citano Giancarlo Giorgetti e Riccardo Molinari o Giulia Bongiorno per la Lega, Luigi Die Stefano Patuanelli per il M5s ('fuori quota', eventualmente, il premier Giuseppe), per il Pd ...Questa legislatura verrà ricordata per le innumerevoli conversioni all’europeismo. Sulla strada per Damasco sono passati Conte, i grillini, Salvini e lì nei pressi ha sostato anche Giorgia Meloni. Ric ...Resta il nodo delle quote rosa. La trattativa finale per la definizione della compagine. Il presidente incaricato forse già oggi da Mattarella. I ministri stasera o domani. Il superministero della Tra ...