CasaPound, nessuno paga l'occupazione abusiva del palazzo di via Napoleone III a Roma. La Corte dei Conti assolve i funzionari del Miur e del Demanio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Colpevoli ma non troppo. Ritenendo che abbiano avuto delle responsabilità nell'occupazione ultradecennale del palazzo di via Napoleone III, a Roma, dove CasaPound ha installato il suo quartier generale, ma che non sia una colpa grave da poter portare a una loro condanna, la Corte dei Conti del Lazio ha assolto gli 8 dirigenti e funzionari dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Istruzione e dell'Università che erano stati mandati a giudizio per quell'immobile di proprietà pubblica su cui tanto si sta battendo la sindaca Virginia Raggi affinché venga ripristinata la legalità. Gli otto erano accusati della mancata riscossione, per 15 anni, del canone del palazzo occupato, un danno erariale stimato in 4,5 milioni di ...

