Bright Memory | Infinite nel nuovo trailer che mostra il malvagio Generale Lin

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo sviluppatore FYQD-Studio ha pubblicato undedicato all'adrenalinico FPS. Ilè stato pubblicato per celebrare il capodanno cinese ed è disponibile in due parti. La prima parteilLin, mentre la seconda parte offre un breve assaggio del gameplay del gioco. Il gioco arriverà su Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 e PC tramite Steam nel 2021. Leggi altro...

Bright Memory Infinite sviluppato dalla software house FYQD-Studio si mostra con un nuovo video per celebrare il capodanno cinese.