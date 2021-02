Bayern | ufficiale | preso il difensore Upamecano

(Di sabato 13 febbraio 2021) IlMonaco ha ufficializzato l'acquisto per la prossima stagione deldel Lipsia Dayot. Il nazionale francese 22enne prenderà il posto di Boateng e di Martinez che lasceranno il club tedesco a fine stagione. L'arrivo del francese è stato confermato in serata dal direttore sportivo delHasan Salihamidzic. "Siamo molto felici di questo nuovo arrivo. Abbiamo avuto relazioni molto buone, intense e professionali con Dayot e il suo agente Volker Struth per molti mesi. Dayotsarà per i prossimi cinque anni un calciatore del". ITA Sport Press.

Commenta per primo Il FC Dallas h a ceduto in prestito il giovane Justin Che alMonaco. Il difensore classe 2003 è il secondo talento cresciuto nel FC Dallas che si trasferisce a titolo temporaneo in Baviera dopo il centrale classe 2000 Chris Richards nell'estate 2018.Abbiamo avuto buoni colloqui con Dayot e il suo agente e alla fine lui, la sua famiglia e il management si sono convinti che ilsia la scelta giusta. È corretto, Upamecano giocherà per il ...Il Bayern Monaco di Hansi Flick perde altri pezzi in vista dell'ottavo di finale di Champions con la Lazio: infortunio per Gnabry ...Il Bayern Monaco perde anche Gnabry. Il giocatore ha rimediato, nella finale di ieri sera, uno strappo alla coscia: out contro la Lazio ...