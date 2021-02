Amici 20: la decisione di Alessandra Celentano. Arisa elimina un'allieva (Di venerdì 12 febbraio 2021) La settimana del daytime di Amici 20 si chiude con qualche sorpresa. In attesa della puntata di sabato 13 febbraio 2021, la maestra di ballo Celentano prende una decisione importante che sorprende gli allievi in casetta. Arisa decide di procedere alla sostituzione di un banco di canto. Amici 2021: Alessandra Celentano consegna una felpa La maestra Celentano fa chiamare in sala danza Serena, vuole vederla ballare. Al termine dell'esibizione arrivano i complimenti della prof e un discorsetto introduttivo che si conclude con una bella notizia per la ballerina. Serena è una nuova allieva della scuola di Amici 20, la sfida che, era stata presa in considerazione non si farà più. Alessandra ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 febbraio 2021) La settimana del daytime di20 si chiude con qualche sorpresa. In attesa della puntata di sabato 13 febbraio 2021, la maestra di balloprende unaimportante che sorprende gli allievi in casetta.decide di procedere alla sostituzione di un banco di canto.2021:consegna una felpa La maestrafa chiamare in sala danza Serena, vuole vederla ballare. Al termine dell'esibizione arrivano i complimenti della prof e un discorsetto introduttivo che si conclude con una bella notizia per la ballerina. Serena è una nuovadella scuola di20, la sfida che, era stata presa in considerazione non si farà più....

cattivamamy : Siamo contenti di questa decisione ,spero facciano altrettanto i tuoi amici di - AValentinotti : Gli amici di #azionemarche in piazza ad #Ancona per manifestare contro la decisione della giunta a guida FdI-Lega d… - SecondoVangelo : @capuanogio #Bonucci, ripeto Bonucci, che dalla panchina sbraita come un mammut in calore per ogni decisione arbitr… - lakkasta : @claudio02166 @Ciccillo_56 @AndreaOrlandosp persone come lei che pensano che avere successo sia una colpa rafforzan… - ElicrinaMacrina : @skipper_66 proprio #DiBattista scrisse nel Suo libro, quando ha un dubbio si confronta con gli amici del bar. Così… -