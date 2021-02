Alonso incidente: il pilota è stato operato a Berna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ci sono novità per quanto riguarda Fernando Alonso e il suo incidente in bici a Lugano. Un auto lo ha travolto e il pilota ha riportato varie fratture, ma la preoccupazione era per il volto visto che è caduto di faccia sopra l’asfalto. Oggi 12 Febbraio 2021 è stato operato proprio al volto, mentre la polizia Svizzera sta indagando sulle dinamiche dell’incidente. Ma filtra ottimismo per il fatto che Alonso possa partecipare alla stagione di Formula 1. Fernando-Alonso: investito in bici in Svizzera Alonso incidente: dove è stato operato il pilota? Fernando Alonso è stato operato all’ospedale di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ci sono novità per quanto riguarda Fernandoe il suoin bici a Lugano. Un auto lo ha travolto e ilha riportato varie fratture, ma la preoccupazione era per il volto visto che è caduto di faccia sopra l’asfalto. Oggi 12 Febbraio 2021 èproprio al volto, mentre la polizia Svizzera sta indagando sulle dinamiche dell’. Ma filtra ottimismo per il fatto chepossa partecipare alla stagione di Formula 1. Fernando-: investito in bici in Svizzera: dove èil? Fernandoall’ospedale di ...

