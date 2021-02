A Napoli studenti delle superiori in sit-in davanti alla Regione Campania

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) NAPOLI – Gli studenti degli istituti superiori della Campania questa mattina si sono dati appuntamento fuori alla sede della Regione Campania per portare avanti la mobilitazione per una scuola “sicura, non discriminatoria, che tenga conto delle diverse possibilità degli studenti e delle studentesse, affinché nessuno venga lasciato indietro”. Gli studenti chiedono un piano di screening periodici del personale e degli studenti.“Vogliamo prospettive nuove e certezze nelle scuole”, si legge su uno striscione firmato dal gruppo Osservatorio Popolare Studentesco ed esposto fuori a palazzo Santa Lucia. Cartelli e manifesti sono firmati anche dai collettivi studenteschi di diversi istituti campani.Gli alunni del Brunelleschi di Afragola scrivono: “Studenti sconnessi” e chiedono “trasporti in provincia, device per tutti e ristrutturazione edilizia”.