Ultime Notizie Roma del 11-02-2021 ore 13 | 10

(Di giovedì 11 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio con la super Ministero per la transizione ecologica lo sblocco dello stallo 5 Stelle il premier incaricato Mario Draghi può vedere la metà dello scioglimento della Riserva ieri incassato Ok delle parti sociali in queste ore il voto Movimento 5 Stelle sul rosso al Governo guidato da 13 parlamentari 5 Stelle parlano di quesito volto a inviare il voto contrario la squadra di governo i politici ci saranno ma li sceglierà draghi anche la luce di quanto ho sentito dai partiti ma senza aprire contrattazioni premier uscente Conte auspica che il governo si forma più presto ma teme che essendo il quadro delle forze molto esteso possa risentirne la coesione tra loro il presidente della Camera Roberto Fico fa sapere che voterà via la consultazione sul rosso perché le momento richiede ...

