The Last Of Us: Bella Ramsey sarà Ellie nella serie tratta dal videogioco (Di giovedì 11 febbraio 2021) sarà Bella Ramsay, interprete di Lyanna Mormont in Il Trono di Spade, ad avere il ruolo di Ellie nella serie The Last of Us. The Last of Us ha trovato la sua Ellie: sarà Bella Ramsey la protagonista femminile della serie tratta dal popolare videogioco. L'attrice è conosciuta dal pubblico per aver interpretato Lyanna Mormont nello show Il Trono di Spade. HBO ha rilasciato la descrizione di Ellie nella versione per il piccolo schermo di The Last of Us anticipando che la protagonista affidata a Bella Ramsey è una quattordicenne orfana che non ha mai conosciuto un mondo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021)Ramsay, interprete di Lyanna Mormont in Il Trono di Spade, ad avere il ruolo diTheof Us. Theof Us ha trovato la suala protagonista femminile delladal popolare. L'attrice è conosciuta dal pubblico per aver interpretato Lyanna Mormont nello show Il Trono di Spade. HBO ha rilasciato la descrizione diversione per il piccolo schermo di Theof Us anticipando che la protagonista affidata aè una quattordicenne orfana che non ha mai conosciuto un mondo ...

acmilan : Do you remember the last time we'd scored so many goals in 21 matches? Find out in today's stats ??… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Last Of Us: Bella Ramsey sarà Ellie nella serie tratta dal videogioco - zazoomblog : The Last of Us: Mahershala Ali sarebbe la scelta della produzione per il ruolo di Joel? - #Mahershala #sarebbe… - RedCapes_it : The Last of Us – Bella Ramsey sarà Ellie nella serie prodotta da HBO - Alexa_B02 : RT @Mundostreamings: Uendel Corinthians Fortaleza Patrick O Vasco O Inter Leo Natel Fernando Miguel Cano Churrasco Winnie Dayane Luciano Th… -