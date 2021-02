The Hateful Eight e La cosa: il confronto tra i due film in cinque punti (Di giovedì 11 febbraio 2021) I punti di contatto, le analogie e le differenze tra The Hateful Eight, il film di Quentin Tarantino, e La cosa, diretto da John Carpenter. Una tempesta di neve in arrivo, un gruppo di uomini rinchiusi in un edificio e una minaccia interna, nascosta e letale, che darà il via a uno scontro in cui in ballo non c'è solo la sopravvivenza, ma il destino della Storia. Al di là della presenza di Kurt Russell tra i protagonisti e la presenza di Ennio Morricone alla colonna sonora (anche se nel film di Carpenter, le composizioni del Maestro italiano sono quasi completamente inutilizzate), The Hateful Eight di Quentin Tarantino e La cosa, il film del 1982 diretto da John Carpenter, sembrano due versioni della stessa storia, … Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Idi contatto, le analogie e le differenze tra The, ildi Quentin Tarantino, e La, diretto da John Carpenter. Una tempesta di neve in arrivo, un gruppo di uomini rinchiusi in un edificio e una minaccia interna, nascosta e letale, che darà il via a uno scontro in cui in ballo non c'è solo la sopravvivenza, ma il destino della Storia. Al di là della presenza di Kurt Russell tra i protagonisti e la presenza di Ennio Morricone alla colonna sonora (anche se neldi Carpenter, le composizioni del Maestro italiano sono quasi completamente inutilizzate), Thedi Quentin Tarantino e La, ildel 1982 diretto da John Carpenter, sembrano due versioni della stessa storia, …

EBaravoglia : @OrioliPaolo Vero. Se tuttavia vuoi restare nel genere, e vedere un lavoro di Tarantino che è circolare e compiuto,… - LeonardoBlog : #StaseraCinema: mal che vada su RaiPlay c'è The Hateful Eight - PieraPi : Fosse stata quella che ha spaccato il poro Kurt Russell in The Hateful Eight avrei capito... - midorijpg : silenziatemi sto pensando a tutte le interazioni tra tim roth e michael madsen in the hateful eight sì lo sto rig… - avadesordre : #AdessoInTv SkyCinema2 #TheHatefulHeight la maggiore aderenza storica di Tarantino si conferma anche nel medium usa… -