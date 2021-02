Scuola, i genitori ‘No Dad’: “Regione Campania smentita dai numeri” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti”Dalla lettura dei dati pubblicati stamattina sulla pagina della Regione Campania si evince che i numeri smentiscono la comunicazione allarmistica fatta negli ultimi tempi sui contagi nelle scuole e inoltre i dati pubblicati non riguardano specificatamente la situazione epidemiologica del contesto scolastico campano, ma sono riportati i dati dei contagi di tutte le fasce d’età nei Comuni in cui l’incidenza della circolazione del virus supera la media regionale e inoltre mancano i dati relativi ai capoluoghi di provincia fatta eccezione di Salerno”. Così i genitori No Dad campani rispetto alle tabelle pubblicate oggi dall’Unità di crisi regionale sull’andamento dei contagi nei diversi territori. I genitori, aderenti al Coordinamento Scuole Aperte Campania, al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti”Dalla lettura dei dati pubblicati stamattina sulla pagina dellasi evince che ismentiscono la comunicazione allarmistica fatta negli ultimi tempi sui contagi nelle scuole e inoltre i dati pubblicati non riguardano specificatamente la situazione epidemiologica del contesto scolastico campano, ma sono riportati i dati dei contagi di tutte le fasce d’età nei Comuni in cui l’incidenza della circolazione del virus supera la media regionale e inoltre mancano i dati relativi ai capoluoghi di provincia fatta eccezione di Salerno”. Così iNo Dad campani rispetto alle tabelle pubblicate oggi dall’Unità di crisi regionale sull’andamento dei contagi nei diversi territori. I, aderenti al Coordinamento Scuole Aperte, al ...

