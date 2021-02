Sci alpino | Lara Gut-Behrami oro ai Mondiali in superG Brignone e Bassino lontane dal podio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Fa festa la Svizzera nelfemminile deidi Cortina.Gut-conferma il pronostico della vigilia e conquista la medaglia d’oro, la prima della carriera in una rassegna iridata (sesta in totale in carriera). Era la donna da battere e l’elvetica ha saputo reggere al meglio la pressione, sciando davvero bene nella parte, perdendo invece in fondo, ma gestendo comunque il vantaggio accumulato. Doppietta rossocrociata perchè al secondo posto ha chiuso Corinne Suter, che migliora di una posizione rispetto al Mondiale di due anni fa, chiudedo a 34 centesimi dalla connazionale. Sulci sale anche Mikaela Shiffrin (+0.47), al primodella stagione, ma l’americana può recriminare per un errore sul Rumerlo che le ha fatto perdere numerosi decimi e probabilmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Comunque sia, contava rompere il ghiaccio. Come prevedibile, anche se sognare alla vigilia non costava nulla, Marta Bassino è fuori dal podio nel SuperG dei Mondiali didi Cortina 2021. La ventiquattrenne borgarina è scesa con il pettorale numero 1, di fatto inaugurando con la sua prova l'edizione iridata, dopo i rinvii dei giorni scorsi. Per lei, una ...I precedenti Non certo la prima volta che un campionato del mondo difa i conti con le bizze del meteo; nel 1993 tra le bufere di Morioka in Giappone, accadde di tutto: giusto per dirne ...La prima se la leverà (forse) stasera, il secondo non glie lo toglierà più nessuno, inciso nel dna di un'atleta che sull'Olympia delle Tofane ha compiuto un altro passo nella storia dello sci alpino ...L'elvetica, dominatrice della specialità in Coppa del mondo, conquista l'oro iridato davanti alla connazionale Suter e alla statunitense Shiffrin ...