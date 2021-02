Samsung | fino a 500€ di cashback per il mese di febbraio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Per tutto ildisarà attiva un’incredibile promozione, che consentirà di ottenere una 500 € su una vasta gamma di prodottiGalaxyElectronics è pronta a offrire ai consumatori una nuova promozione sull’acquisto dei prodotti Galaxy. A partire da lunedì 8al 28tutti coloro che acquisteranno sullo shop online su.com e nei negozi di elettronica di consumo aderenti uno dei dispositivi Galaxy selezionati potranno usufruire di un meccanismo di, che prevede un rimborsoa 500 euro sugli acquisti. Per attivare ildi, basterà registrare suMembers entro ...

viskoleo : @ercivettone1 Fino a 200 puoi prendere anche uno xiaomi, celulari senza infamia e senza lode, se invece puou spendere di più punta a Samsung - TelefoniaLecce : Vuoi acquistare un nuovo #Smartphone Samsung? Oggi è il momento giusto! EXTRA CashBack fino a 500€ Reali, sull'acqu… - infoitscienza : Samsung: acquistando un prodotto Galaxy rimborsi cashback fino a 500 € - gianphix : Cashback di Samsung: rimborsi fino a 500 euro sull'acquisto di prodotti Galaxy - viaggrego : Promozione #Samsung: Rimborso fino a 500 euro. Ecco la lista dei prodotti

Per il mese di febbraio sarà attiva una promozione, che consentirà di ottenere un cashback fino a 500 € sui prodotti Samsung Galaxy ...In pratica acquistando un prodotto Samsung Galaxy tra quelli selezionati e registrando l'acquisto nella pagina dedicata entro il 21 marzo 2021, i clienti possono accedere a un rimborso tramite cashbac ...