"Punti in comune". La Boschi spiazza tutti e apre a Salvini e Berlusconi: quel sospetto di Rotondi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se ancora il Pd fa qualche fatica ad ingoiare il rospo, accettando l'inevitabile collaborazione con il Carroccio nel governo Draghi, dalle parti di Italia Viva si comincia a fare i conti con la nuova realtà. "Ci sono dei temi su cui le differenze tra noi e la Lega di Matteo Salvini rimangono nette, però noi in questo momento dobbiamo cercare di trovare i Punti in comune sul programma e sulle cose da fare per il Paese", ha detto ieri Maria Elena Boschi parlando al Tg4. La Boschi ha avuto parole al miele anche per Silvio Berlusconi. "Penso che fosse giusto che il leader di Forza Italia partecipasse alle consultazioni. È anche un riconoscimento della serietà che ha dimostrato Forza Italia in questa fase". Frasi che sembrano avallare la tesi di Gianfranco ...

