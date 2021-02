Puglianello | accelerare sui vaccini agli anziani | comune presenta proposta all’Asl

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sarà direttamente ildiad occuparsi degliultra-ottantenni e di tutte quelle persone appartenenti alle fasce deboli che non sono in grado di espletare in maniera autonoma le procedure di prenotazione per la vaccinazione anti-COVID. Lo farà attraverso l’ausilio del Forum dei Giovani e di volontari, e mettendo a disposizione dei locali, dove il personale medico e paramedico eventualmente inviato dpossa provvedere alla somministrazione dei. L’Amministrazione Comunale dipresenterà la suaoperativa al tavolo convocato per questo pomeriggio alle 14.30 dal direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, presso l’auditorium di Via Oderisio a Benevento. ...