Paura per Silvio Berlusconi: brutta caduta in casa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Momenti di Paura per l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: brutta caduta in casa a Roma, come sta adesso. L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è caduto in casa e si sarebbe successivamente “recato presso la Clinica ‘La madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte”. A renderlo noto poco fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Momenti diper l’ex presidente del Consiglioina Roma, come sta adesso. L’ex presidente del Consiglioè caduto ine si sarebbe successivamente “recato presso la Clinica ‘La madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte”. A renderlo noto poco fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ElenarussoTW : Non riesco a distogliere lo sguardo dai cieli che mi avvolgono.Muto per la paura e agitato solo uno spiazzato esser… - TgLa7 : Avviso #NuovaZelanda per paura #tsunami, 'via dalle coste' Dopo l'allerta scattata per il sisma in #NuovaCaledonia - RaiNews : #India. In migliaia sfidano la paura del Covid per il bagno sacro nel #Sangam - alnomepensodopo : RT @SOGSPPstan: Giulia si sente semplicemente in colpa. Non sa come muoversi e ha “paura” a stargli vicino. Secondo voi se ne frega? Le url… - onlythebrave000 : @SINVFOBIE Per me tutti gli account sopra i mille. Ora mi faccio paura da sola infatti hahahah -