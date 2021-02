Palumbo-Baglio | commissione su bilanci | assenza Ama e Giunta fatto grave

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Ancora una volta, laTrasparenza, convocata questa mattina per far luce suidell’Ama, ha registrato l’degli assessori competenti nonche’ dei vertici della municipalizzata. Non possiamo che definire questo atteggiamento ingiustificabile, vista e considerata la gravita’ della situazione finanziaria dell’azienda Ama, conin attesa di approvazione dal 2017”. Lo dichiarano in una nota il presidente dellacapitolina Trasparenza, Marco, e la consigliera Pd, Valeria. “Proprio ieri, alla vigilia della seduta convocata per oggi, l’assessorato alo ci ha chiesto via mail di rinviare la seduta per consentire la conclusione dell’istruttoria.” “Successivamente, anche l’Ama ci ha annunciato ...