Palermo, non solo il 4-3-3: ecco i due schieramenti provati da Boscaglia. Almici è ko, Odjer e Marconi… (Di giovedì 11 febbraio 2021) Due giorni e sarà Palermo-Bisceglie.Per la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", Roberto Boscaglia con ogni probabilità dovrà fare a meno ancora una volta di Alberto Almici. L'esterno ex Hellas Verona era tornato a disposizione in occasione del match contro l'Avellino, subentrando nei minuti finali. Tuttavia, martedì ha lasciato anzitempo il campo del "Pasqualino" di Carini per un problema al ginocchio sinistro. E ieri non ha lavorato con la squadra.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', non dovrebbe essere a disposizione del tecnico nemmeno per la seduta oggi. Nei prossimi giorni, infatti, il calciatore potrebbe sottoporsi ad indagini strumentali, considerato che il ginocchio in questione è lo stesso che lo ha costretto ai box per due lunghi mesi. "Il legamento, però, ...

