Napoli, Bonucci non si fida: "Gli azzurri non sono in crisi" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sabato sera alle ore 18 ci sarà l'attesissimo match contro la Juventus di Andrea Pirlo. L'esperto difensore Leonardo Bonucci però non si fida della crisi del Napoli e richiama i suoi all'attenzione. Il Napoli è chiamato all'impresa contro una delle squadre più in forma del momento. Dopo un avvio di stagione alquanto confusionario infatti Andrea Pirlo ha preso per mano i bianconeri e li sta trascinando nuovamente verso la vetta. Queste le parole del difensore della nazionale: "A Napoli dovremo avere attenzione su tutti i particolari, abbiamo l'obbligo di vincere. Non credo siano una squadra in crisi, hanno avuto difficoltà e avranno delle assenze ma penso che giocheranno con Osimhen, dunque, dovremo stare attenti ...

