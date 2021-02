LIVE – Super-G maschile Mondiali Cortina 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 11 febbraio 2021) La DIRETTA scritta del Super-G maschile di Cortina d’Ampezzo, valevole per i Mondiali 2021 di sci alpino. Comincia con qualche giorno di ritardo la rassegna iridata per gli uomini, che si sfidano nel Supergigante per l’assegnazione delle prime medaglie della competizione. La gara è in programma giovedì 11 febbraio alle ore 13. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST SEGUI IL LIVE DEL Super-G FEMMINILE Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 13.13 – Odermatt chiude in seconda posizione provvisoria a +0”96 da Kriechmayer. Ora tocca a Dominik Paris 13.11 – Ecco il primo azzurro in gara: Emanuele Buzzi chiude in seconda ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lascritta del-Gdid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. Comincia con qualche giorno di ritardo la rassegna iridata per gli uomini, che si sfidano nelgigante per l’assegnazione delle prime medaglie della competizione. La gara è in programma giovedì 11 febbraio alle ore 13. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST SEGUI ILDEL-G FEMMINILE Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA13.13 – Odermatt chiude in seconda posizione provvisoria a +0”96 da Kriechmayer. Ora tocca a Dominik Paris 13.11 – Ecco il primo azzurro in gara: Emanuele Buzzi chiude in seconda ...

