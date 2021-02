Lady Dimitrescu di Resident Evil Village è ispirata a Morticia Addams e ad altre donne malvagie

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In un'intervista con IGN, l'art director di, Tomonori Takano, ha spiegato come è nato il design di. Il team ha iniziato con il concetto di un "vampiro ammaliante" e ha continuato a trarre ispirazione da diverse femme fatale tra cuidi Anjelica Huston, la leggenda metropolitana giapponese Hashaku-sama e la nobildonna / serial killer ungherese del XVI secolo Elizabeth Báthory. "Nelle prime fasi della pianificazione, abbiamo deciso di optare per un castello e motivi di vampiri", ha detto Tomori a IGN. "Tuttavia, non volevamo essere vincolati dal modo in cui i vampiri sono stati rappresentati in varie forme di intrattenimento popolare". Effettivamente il personaggio non assomiglia davvero alla "tradizionale vampira". ...