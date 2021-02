La Lega di Salvini ad una svolta: sì al Recovery, sì all’Europa (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Lega sarà pure nata quadrata, ma potrebbe anche morire tonda. Il partito che fu di Umberto Bossi e che nel corso degli ultimi 30 anni ha fatto dell’identità padana prima e del sovranismo italiano poi la propria bandiera, è arrivato ad una svolta impensabile, almeno fino a una settimana fa. Dal secondo giro di consultazioni con Mario Draghi, è uscita una Lega inaspettatamente europeista: tra strategia e opportunismo, è l’imprevista svolta di Matteo Salvini. Salvini e la nuova Lega europeista Fino a una settimana fa, Lega ed Europa nella stessa frase potevano sembrare una buona risposta a chi chiedeva cosa fosse un ossimoro. Le ultime campagne elettorali e programmi della Lega, infatti, sono state marcatamente sovraniste, senza ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lasarà pure nata quadrata, ma potrebbe anche morire tonda. Il partito che fu di Umberto Bossi e che nel corso degli ultimi 30 anni ha fatto dell’identità padana prima e del sovranismo italiano poi la propria bandiera, è arrivato ad unaimpensabile, almeno fino a una settimana fa. Dal secondo giro di consultazioni con Mario Draghi, è uscita unainaspettatamente europeista: tra strategia e opportunismo, è l’imprevistadi Matteoe la nuovaeuropeista Fino a una settimana fa,ed Europa nella stessa frase potevano sembrare una buona risposta a chi chiedeva cosa fosse un ossimoro. Le ultime campagne elettorali e programmi della, infatti, sono state marcatamente sovraniste, senza ...

LegaSalvini : LIBERO: 'LA SVOLTA DI #SALVINI FA CRESCERE LA LEGA' - lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - MolinariRik : Oggi riunione del Gruppo Lega alla Camera con Matteo Salvini per fare il punto in questa complessa e delicata fase… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: L'IMPRENDITORE GABRIELE PICCOLO: SE SALVINI DICE NO A DRAGHI, IN VENETO LA LEGA ... - AlidaBottiglion : #Salvini pronto a cambiare nome, da #Lega si passerà a SLega #crisigoverno #Draghi -