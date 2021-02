Juve-Inter | giudice sportivo ignora Conte e Agnelli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nessun provvedimento per Antonioe i dirigenti dellantus dopo le scintille in Coppa Italia. Il, dopo la semifinale di ritorno, si è limitato a sancire la squalifica di un turno per il bianconero Alex Sandro e il nerazzurro Marcelo Brozovic. Nel comunicato, nessun riferimento agli episodi che hanno fatto da cornice alla partita., alla fine del primo tempo, è stato pizzicato dalle telecamere mentre mostrava il dito medio a qualcuno in tribuna. Alla fine della gara, il presidente bianconero Andreaè stato ripreso mentre rivolgeva parole presumibilmente poco urbane in direzione della panchina nerazzurra. Le ricostruzioni post-partita, su alcuni media, fanno inoltre riferimento a momenti caldi anche nel tunnel che porta agli spogliatoi. L'articolo ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - saveriocamba : FIGC apre inchiesta Juve Inter. Convocato 4° uomo Chiffi. [Sky] - GiuliaCuchu : Ma il senso di convocare il quarto uomo? Se avesse visto o sentito qualcosa, sia fronte Inter che fronte Juve, non… -

Laattacca il comportamento del suo ex allenatore, frutto di immagini chiare, l'si difende parlando di provocazioni da parte dell'area juventina, quasi con premeditazione. Tre gli insulti ...Tutto iniziò lì La vicenda è nota: Andrea Agnelli, alla fine difinita 0 - 0 con la conseguente qualificazione die bianconeri alla finale di Coppa Italia con l'Atalanta - lascia la ...Kwadwo Asamoah, ex difensore-centrocampista, tra le altre, della Juventus, parla, intervistato dal "Corriere dello Sport", dell'approccio alla nuova esperienza in Serie A con la ...La Procura della FIGC ha deciso di aprire un’inchiesta per la lite tra Agnelli e Conte durante Juventus-Inter. Il Giudice Sportivo ha deciso di non intervenire in merito alla li ...