Joss Whedon | regista di «Buffy» | accusato di comportamenti «offensivi e poco professionali»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La prima a rompere il silenzio è stata l’attrice Ray Fisher, che ha parlato di comportamenti «offensivi e poco professionali» del regista di seconda unità Joss Whedon durante le riprese del film Justice League: parole che hanno spinto Charisma Carpenter, nota per aver interpretato il personaggio di Cordelia Chase sia in Buffy L’ammazzavampiri che nello spin-off Angel, a venire allo scoperto. A distanza di anni, infatti, Carpenter ha deciso di pubblicare sui suoi profili social la verità su Whedon, accusato di aver abusato del suo potere rendendo il clima sul set delle due serie nelle quali ha lavorato tossico e ostile. «Joss ha dei precedenti riguardo all’essere casualmente crudele. Ha creato ambienti di lavoro ostili e tossici sin dall’inizio della sua carriera. Lo so perché l’ho vissuto in prima persona. Ripetutamente. Anche se trovava divertente la sua cattiva condotta, serviva solo ad intensificare la mia ansia da prestazione, a privarmi del potere e ad allontanarmi dai miei coetanei. Gli incidenti inquietanti hanno innescato una condizione fisica cronica di cui soffro ancora». https://twitter.com/AllCharisma/status/1359537746843365381

Maltrattamenti e abuso di potere sul set. E' l'accusa rivolta contro Joss Whedon, uno dei produttori, registi e sceneggiatori più influenti degli ultimi anni, creatore di show come Buffy l'ammazzavampiri e Firefly e regista e sceneggiatore di The Avengers e Avengers: Age of Ultron. Alla fine il vaso di Pandora si sta scoperchiando. Dopo le dichiarazioni di Ray Fisher che aveva parlato di comportamenti "offensivi e poco professionali" di Whedon durante le riprese del film Justice League, è intervenuta Charisma Carpenter, l'interprete di Cordelia Chase sia in Buffy L'ammazzavampiri che nello spin-off Angel.