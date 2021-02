Inter, Julio Cesar: «Le minacce a Mourinho nel 2009 e i suoi insulti» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Julio Cesar ha raccontato un aneddoto tra lui e Mourinho nella stagione 2009 Julio Cesar, storico ex portiere dell’Inter, in una Intervista a theplayerstribune.com ha raccontato un aneddoto risalente al 2009 tra lui e José Mourinho. SCUDETTO – «Sabato eravamo in albergo a Milano, domenica ci preparavamo a giocare contro il Siena. Sapevamo che se quella sera il Milan avesse perso contro l’Udinese, saremmo diventati campioni. Quindi stavamo tutti guardando la partita insieme. Quando il Milan ha perso, siamo impazziti. Dove andare? Facile. Abbiamo un posto chiamato Piazza del Duomo, che è la piazza principale di Milano. È qui che l’Inter festeggia i titoli con i tifosi. Ma quando ho parlato con Javier ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha raccontato un aneddoto tra lui enella stagione, storico ex portiere dell’, in unavista a theplayerstribune.com ha raccontato un aneddoto risalente altra lui e José. SCUDETTO – «Sabato eravamo in albergo a Milano, domenica ci preparavamo a giocare contro il Siena. Sapevamo che se quella sera il Milan avesse perso contro l’Udinese, saremmo diventati campioni. Quindi stavamo tutti guardando la partita insieme. Quando il Milan ha perso, siamo impazziti. Dove andare? Facile. Abbiamo un posto chiamato Piazza del Duomo, che è la piazza principale di Milano. È qui che l’festeggia i titoli con i tifosi. Ma quando ho parlato con Javier ...

