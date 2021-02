Il re del bisturi, chi è il professore Giulio Basoccu: la sua storia (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Scopriamo di più sul conto del protagonista della seguitissima serie di Real Time che racconta in dettaglio di alcuni particolari interventi di chirurgia estetica. Approfondiamo le tappe della carriera professionale e i particolari delle prime apparizioni televisive del professore Giulio Basoccu, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Scopriamo di più sul conto del protagonista della seguitissima serie di Real Time che racconta in dettaglio di alcuni particolari interventi di chirurgia estetica. Approfondiamo le tappe della carriera professionale e i particolari delle prime apparizioni televisive del, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Stasera_in_TV : REAL TIME: (00:35) Il re del bisturi (Docureality) #StaseraInTV 11/02/2021 #SecondaSerata @realtimetvit - conchigliee : RT @belluardissimo: Interessante confronto: stravinto, per me, da Pratolini che incide nel dolore con un bisturi limpido e sincero, mentre… - LeonardoCaciopp : @Maxirobby @Amos8125 @MevlanaAndrade @Stalingrad1994 @BenjaminNorton Poi, se c'è da tagliare qualcuno fuori e mette… - LuciaLibri : RT @belluardissimo: Interessante confronto: stravinto, per me, da Pratolini che incide nel dolore con un bisturi limpido e sincero, mentre… - belluardissimo : Interessante confronto: stravinto, per me, da Pratolini che incide nel dolore con un bisturi limpido e sincero, men… -

Ultime Notizie dalla rete : del bisturi Vaccinazioni, il debutto del maxi centro all'aeroporto di Fiumicino

"Tra poco sarò in sala operatoria e ora con il bisturi in mano mi sentirò più tranquillo": Marco Buglione, medico oculista, è il primo a vaccinarsi nel primo giorno di attività del maxi - centro dell'aeroporto di Fiumicino, allestito da Croce ...

52 anni e non sentirli. Tutti i segreti beauty di Jennifer Aniston

Piccolezze in un ambiente come quello di Hollywood, dove spesso si esagera con il bisturi. Jen, del resto, sarà anche diventata grande ma in fondo è la ragazza di sempre, solo con qualche anno in più.

ll Re del Bisturi, su Real Time la serie dedicata alla chirurgia estetica Il Messaggero Vaccinazioni, il debutto del maxi centro all’aeroporto di Fiumicino

«Tra poco sarò in sala operatoria e con il bisturi in mano mi sentirò più tranquillo»: le parole di Marco Buglione, medico oculista, il primo a sottoporsi alla somministrazione ...

M5s, la nascita del governo Draghi in ostaggio del voto sulla piattaforma Rousseau?

Firenze, 10 febbraio 2021 - Ma che sta succedendo nel Movimento 5stelle? La nascita del governo Draghi in ostaggio del voto sulla piattaforma Rousseau? Cerca di spiegarlo alla "Nazione" il senatore vi ...

"Tra poco sarò in sala operatoria e ora con ilin mano mi sentirò più tranquillo": Marco Buglione, medico oculista, è il primo a vaccinarsi nel primo giorno di attivitàmaxi - centro dell'aeroporto di Fiumicino, allestito da Croce ...Piccolezze in un ambiente come quello di Hollywood, dove spesso si esagera con il. Jen,resto, sarà anche diventata grande ma in fondo è la ragazza di sempre, solo con qualche anno in più.«Tra poco sarò in sala operatoria e con il bisturi in mano mi sentirò più tranquillo»: le parole di Marco Buglione, medico oculista, il primo a sottoporsi alla somministrazione ...Firenze, 10 febbraio 2021 - Ma che sta succedendo nel Movimento 5stelle? La nascita del governo Draghi in ostaggio del voto sulla piattaforma Rousseau? Cerca di spiegarlo alla "Nazione" il senatore vi ...