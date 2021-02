Il concorso dei corti in Cilento: “Noi, ragazzi al tempo del covid” (Di giovedì 11 febbraio 2021) tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Con la ripresa delle lezioni in presenza, partono le iscrizioni al concorso video a premi “Noi, ragazzi al tempo del covid” che, tra spunti di riflessione, estro e creatività, intende dare voce all’esperienza dei giovani, messi a dura prova dall’emergenza sanitaria. Indetto dallo Sportello Famiglie della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, il contest è rivolto agli alunni residenti nel territorio cilentano, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di Salerno e provincia, i quali potranno partecipare inviando la loro opera originale e inedita di massimo 7 minuti, entro il 30 Aprile 2021. “Lo Sportello Famiglie, con sede ad Agropoli – dichiara Barbara Riccio de Stefano, presidente della Fondazione che, dal 2012, opera gratuitamente, offrendo un servizio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)di lettura: 3 minutiSalerno – Con la ripresa delle lezioni in presenza, partono le iscrizioni alvideo a premi “Noi,aldel” che, tra spunti di riflessione, estro e creatività, intende dare voce all’esperienza dei giovani, messi a dura prova dall’emergenza sanitaria. Indetto dallo Sportello Famiglie della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, il contest è rivolto agli alunni residenti nel territorio cilentano, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di Salerno e provincia, i quali potranno partecipare inviando la loro opera originale e inedita di massimo 7 minuti, entro il 30 Aprile 2021. “Lo Sportello Famiglie, con sede ad Agropoli – dichiara Barbara Riccio de Stefano, presidente della Fondazione che, dal 2012, opera gratuitamente, offrendo un servizio ...

ItalianAirForce : Fai la tua scelta per volare alto! Sono 105 i posti disponibili quest'anno per l’accesso alla prima classe dei cors… - romadue_b : RT @ItalianAirForce: Fai la tua scelta per volare alto! Sono 105 i posti disponibili quest'anno per l’accesso alla prima classe dei corsi r… - thymagazine : C'è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi al concorso e provare a vincere uno dei #premi dell'@adesignaward! Se… - FalcionelliFede : RT @ItalianAirForce: Fai la tua scelta per volare alto! Sono 105 i posti disponibili quest'anno per l’accesso alla prima classe dei corsi r… - DifesaB : RT @ItalianAirForce: Fai la tua scelta per volare alto! Sono 105 i posti disponibili quest'anno per l’accesso alla prima classe dei corsi r… -