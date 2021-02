GF Vip 5 | Alfonso Signorini ha guadagnato più di un milione con questa edizione?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Grande Fratello VIP 5 è durato più di 5 mesi e nel frattempo conduttori e concorrenti hanno continuato a guadagnare, riempiendo di settimana in settimana il proprio portafoglio. In particolar modoche, stando alle voci, avrebbegià undi euro per il suo ruolo di conduttore. La quintadel GF VIP sarà ricordata per essere stata l’più lunga della storia e tra continui posticipi il programma è arrivato alla 38^ puntata e terminerà solamente il 1° marzo 2021. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sui compensi di. Grande Fratello Vip 5: i guadagni diIl 14 settembre 2020 iniziava la quintadel Grande ...