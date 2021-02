Covid, Musumeci “con disco verde potremmo procedere ad acquisto vaccini” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Siamo in attesa di capire se da parte del governo arriva l’autorizzazione verso un vaccino piuttosto che un altro. Qualora il disco verde dovesse arrivare non avremmo difficoltà a procedere all’acquisto”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, rispondendo a una domanda sul possibile acquisto da parte delle Regioni di vaccini anti Covid. agd/cvbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Siamo in attesa di capire se da parte del governo arriva l’autorizzazione verso un vaccino piuttosto che un altro. Qualora ildovesse arrivare non avremmo difficoltà aall’”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, rispondendo a una domanda sul possibileda parte delle Regioni dianti. agd/cvbo/r su Il Corriere della Città.

Tele_Nicosia : Covid, Musumeci: “Riaperture graduali per evitare di fare come il gambero” - CorriereCitta : Covid, Musumeci “con disco verde potremmo procedere ad acquisto vaccini” - corriereag : Covid. Musumeci: 'I dati per fortuna sono confortanti, pronti a chiedere la zona gialla' - Corriere Agrigentino Co… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Sicilia. Musumeci: 'I dati sono buoni, chiederemo zona gialla') è stato pubblicato su: Te… - zazoomblog : Covid Musumeci: “Riaperture graduali per evitare di fare come il gambero” - #Covid #Musumeci: #“Riaperture -