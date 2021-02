Covid, da ieri situazione sostanzialmente stabile, ma con un boom di guariti: 19.838 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Rispetto a ieri situazione più o meno stabile, per quel che riguarda l’emergenza Covid nel Paese. Questo in virtù dei 292.533 ‘tamponi misti’ (tra molecolari ed antigenici), eseguiti nel Paese nelle ultime 24 ore, dai quali è emerso un indice di positività al 5,1%. Nello specifico, i nuovi casi individuati sono 15.146. Inoltre, come illustra il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, anche oggi i positivi, 405.019 (non tutti ‘malati’), sono in calo. Anche oggi la regione maggiormente colpita è la Lombardia, nuovamente oltre i duemila casi (2.434). Seguono poi cinque regioni oltre i mille casi: Campania (1.694), Emilia Romagna (1.345), Lazio (1.271), Puglia (1.248) e Piemonte (1.189). Sul fronte delle vittime, da ieri sono stati registrati altri 391 decessi, che portano così il totale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Rispetto apiù o meno, per quel che riguarda l’emergenzanel Paese. Questo in virtù dei 292.533 ‘tamponi misti’ (tra molecolari ed antigenici), eseguiti nel Paese nelle ultime 24 ore, dai quali è emerso un indice di positività al 5,1%. Nello specifico, i nuovi casi individuati sono 15.146. Inoltre, come illustra il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, anche oggi i positivi, 405.019 (non tutti ‘malati’), sono in calo. Anche oggi la regione maggiormente colpita è la Lombardia, nuovamente oltre i duemila casi (2.434). Seguono poi cinque regioni oltre i mille casi: Campania (1.694), Emilia Romagna (1.345), Lazio (1.271), Puglia (1.248) e Piemonte (1.189). Sul fronte delle vittime, dasono stati registrati altri 391 decessi, che portano così il totale ...

Agenzia_Ansa : #Usa, ieri 93.166 casi e 3.219 decessi a causa del #covid. Somministrate almeno 44.769.970 dosi di #vaccini. La… - Agenzia_Ansa : Negli Usa 93.166 casi e 3.219 morti nelle ultime 24 ore. La California è lo Stato con più morti, supera New York.… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 58, come ieri Nota metodologica co… - sghi29 : RT @Odio_Tutti__: Ieri un amica mi ha chiesto perché giocano cosi spesso #InterJuve .. Le Ho detto che causa covid non si può andare in gir… - bianco_cloe : RT @GioB1974: Ieri una studentessa mi diceva di non aver potuto frequentare il mio corso perché in quegli orari lavorava. Però ha potuto re… -