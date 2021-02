Coronavirus, i numeri in chiaro. Taliani: «Attenzione alle varianti, gli ingressi in ospedale stanno aumentando» – Il video (Di giovedì 11 febbraio 2021) I decessi giornalieri legati al Coronavirus sono ancora sotto la soglia dei 400. Secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le vittime sono state 391. I nuovi pazienti positivi invece sono 15.146, con un tasso di positività arrivato al 5,2% e l’Umbria che si avvicina ad essere la prima regione a tornare di nuovo in zona rossa. Gloria Taliani, professoressa ordinaria di Malattie infettive alla Sapienza di Roma, ci spiega nella rubrica numeri in chiaro perché ora la partita si gioca tutta sui territori. «Il tasso di positività varia da regione a regione. Va dal 3% della Toscana al 12% dell’Umbria», spiega Taliani. «Questo significa che ci sono delle variabilità su base regionale che in qualche modo si riflettono anche ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) I decessi giornalieri legati alsono ancora sotto la soglia dei 400. Secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le vittime sono state 391. I nuovi pazienti positivi invece sono 15.146, con un tasso di positività arrivato al 5,2% e l’Umbria che si avvicina ad essere la prima regione a tornare di nuovo in zona rossa. Gloria, professoressa ordinaria di Malattie infettive alla Sapienza di Roma, ci spiega nella rubricainperché ora la partita si gioca tutta sui territori. «Il tasso di positività varia da regione a regione. Va dal 3% della Toscana al 12% dell’Umbria», spiega. «Questo significa che ci sono delle variabilità su base regionale che in qualche modo si riflettono anche ...

LaCnews24 : CORONAVIRUS IN CALABRIA. Gli ultimi aggiornamenti, le novità e i numeri provenienti in diretta dagli ospedali e dai… - infoiteconomia : Coronavirus, numeri mai così alti da diversi mesi: 894 nuovi casi in Toscana, 156 in provincia di Pistoia - 11secon : #COVID19 - #ITALIA I numeri del #coronavirus nelle diverse regioni, aggiornati ad oggi. Fonte: Ministero della Sal… - RistagnoAnna : RT @Miti_Vigliero: Per una assai dettagliata analisi della preoccupante e rapida diffusione della variante inglese nelle scuole italiane, a… - DRusconi : RT @DRusconi: #COVID19 #11Febbraio 15146 nuovi casi 19838 guariti Totale positivi al #coronavirus 405.019 I numeri sono molto POSITIVI -