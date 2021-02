Che Dio ci aiuti, Il diavolo veste Prada o Il giustiziere della notte? La tv dell’11 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 11 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Pensaci tu!” e “Desideri”. Nel primo, suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese… Nel secondo, scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che però non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fa re chiarezza sui propri sentimenti, mentre Nico ed Erasmo si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 11su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Pensaci tu!” e “Desideri”. Nel primo, suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese… Nel secondo, scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che però non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fa re chiarezza sui propri sentimenti, mentre Nico ed Erasmo si ...

pietroraffa : #Grillo:'Ho incontrato Draghi, mi aspettavo il 'banchiere di Dio' e invece..è un grillino. Mi ha detto che vorrebbe… - vaticannews_it : #10febbraio #PapaFrancesco all'#udienza generale parla della preghiera nella vita quotidiana. E afferma: non ieri o… - Pontifex_it : Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Libertà e vita”. Mi unisco ai Vescovi italiani nel ric… - yumekoikeda : mia nonna che russa dio no - BLUETELEPATHYY : CHE BELLO CHE SEI MIO DIO PIANGENDO -