Caso in Lega, rissa tra Preziosi e Campoccia: mani addosso e tensione altissima (Di giovedì 11 febbraio 2021) Momenti di grande tensione durante l’assemblea della Lega Serie A. In attesa della nuova giornata del massimo campionato italiano è andato in scena un incontrato molto importante per valutare le prossime mosse relative al calcio, ma gli animi si sono subito surriscaldati. Nel dettaglio è andato in scena un duro confronto faccia a faccia tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi, Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell’Udinese. La lite Preziosi-Campoccia Foto di Luca Zennaro / AnsaSecondo quanto riporta ‘Calcio e Finanza’ la discussione è nata sul tema delle offerte dei fondi di private equity per la Media Company della Lega Serie A. La situazione è poi degenerata, il presidente del Genoa avrebbe chiesto spiegazioni a Campoccia, gli animi si ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Momenti di grandedurante l’assemblea dellaSerie A. In attesa della nuova giornata del massimo campionato italiano è andato in scena un incontrato molto importante per valutare le prossime mosse relative al calcio, ma gli animi si sono subito surriscaldati. Nel dettaglio è andato in scena un duro confronto faccia a faccia tra il presidente del Genoa Enrico, Stefano, avvocato e vicepresidente dell’Udinese. La liteFoto di Luca Zennaro / AnsaSecondo quanto riporta ‘Calcio e Finanza’ la discussione è nata sul tema delle offerte dei fondi di private equity per la Media Company dellaSerie A. La situazione è poi degenerata, il presidente del Genoa avrebbe chiesto spiegazioni a, gli animi si ...

