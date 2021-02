Bayern Monaco-Tigres 1-0 | la stella della Bavaria splende su Doha

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ci pensa il protagonista meno atteso a decidere la finale del Mondiale per Club: 1 a 0 sulche vince il sesto trofeo stagionale Non basta il caldissimo cuore delper superare la corazzata rossa: troppa la differenza tra i campioni Concacaf e ilche asi laurea Campione del Mondo con il minimo scarto. Come da copione sono i campioni d’Europa a gestire il match dal minuto 1: i messicani mostrano fin dalle prime fasi un approccio guardingo e una manovra offensiva basata quasi esclusivamente sul contropiede. Al 18? Kimmich trova un altro gol capolavoro, ma l’intervento del VAR annulla tutto: decisiva la posizione di Lewandowski nella traiettoriastaffilata del tedesco. Il ...

Ilvince il titolo di campione del mondo per club per la quarta volta . I campioni d'Europa sconfiggono 1 - 0 i messicani del Tigres nella finale disputata all'Education City Stadium di ...Ilha superato in finale il Tigres e si è laureato campione del mondo: decisivo un gol nella ripresa di ...Il Tigres non riesce a spezzare la routine del Mondiale per Club. Anche nell’edizione 2020/2021 la vittoria va al club europeo, ovvero il Bayern Monaco , che aumenta così il proprio palmares dopo aver ...Il Bayern Monaco si aggiudica la finale del Mondiale per club 2020. Finisce 1-0 contro il Tigres. Decide Pavard al 59' con un gol di rapina. Partita a senso unico per quanto riguarda il possesso palla ...