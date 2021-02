Apple Mappe, in iOS 14.5 nuovi strumenti aiutano a evitare gli ingorghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Apple ha rilasciato ufficialmente la beta di iOS 14.5 per sviluppatori e beta tester, nella quale è stato possibile rintracciare nuove funzionalità in Mappe. La versione beta di iOS 14.5, disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici, aggiunge nuove funzionalità in Mappe come la possibilità per gli utenti di segnalare eventuali incidenti, pericoli imminenti e la presenza di autovelox lungo le strade nel momento in cui si sta visualizzando quel determinato percorso. Percorrendo un determinato percorso, grazie all’ausilio di Siri sarà appunto possibile avvertire della presenza di un incidente, un autovelox o un pericolo. Andando infatti sui dettagli delle Mappe, è possibile notare la presenza del nuovo pulsante dedicato identificato come “Segnala” e che consente di inserire le sopracitate segnalazioni, qualcosa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha rilasciato ufficialmente la beta di iOS 14.5 per sviluppatori e beta tester, nella quale è stato possibile rintracciare nuove funzionalità in. La versione beta di iOS 14.5, disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici, aggiunge nuove funzionalità income la possibilità per gli utenti di segnalare eventuali incidenti, pericoli imminenti e la presenza di autovelox lungo le strade nel momento in cui si sta visualizzando quel determinato percorso. Percorrendo un determinato percorso, grazie all’ausilio di Siri sarà appunto possibile avvertire della presenza di un incidente, un autovelox o un pericolo. Andando infatti sui dettagli delle, è possibile notare la presenza del nuovo pulsante dedicato identificato come “Segnala” e che consente di inserire le sopracitate segnalazioni, qualcosa di ...

