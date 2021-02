Zapata: “Vittoria meritata. Sapevamo che sarebbe stata difficile ma ce l’abbiamo fatta” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Intervistato da Rai Sport, l’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, ex della partita, ha parlato del successo per 3-1 sul Napoli che lancia gli orobici in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole: “Gol importante ma soprattutto importante la Vittoria. Non abbiamo mollato, eravamo consapevoli che sarebbe stata difficile ma abbiamo meritato. Nel secondo tempo il Napoli è tornato sotto, stava facendo bene ma per fortuna abbiamo segnato nel momento migliore loro. Non segnavo da un pò, dedico il gol a mia moglie e ai figli e a tutti i tifosi”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Intervistato da Rai Sport, l’attaccante dell’Atalanta, Duvan, ex della partita, ha parlato del successo per 3-1 sul Napoli che lancia gli orobici in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole: “Gol importante ma soprattutto importante la. Non abbiamo mollato, eravamo consapevoli chema abbiamo meritato. Nel secondo tempo il Napoli è tornato sotto, stava facendo bene ma per fortuna abbiamo segnato nel momento migliore loro. Non segnavo da un pò, dedico il gol a mia moglie e ai figli e a tutti i tifosi”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

