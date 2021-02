Villaricca | assalto armato al ristorante | titolari reagiscono Arresto dopo sparatoria

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Far west asulla circumvallazione esterna. In due tentano la rapina in unma i presenti. Uno fugge, l’altro spara colpi in aria peg guadagnarsi la fuga e poi viene bloccato., far west sulla circumvallazione esterna: tentano rapina a. Arrestato 42enne I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.