Viaggi di un’anima Il dramma delle Foibe e il dovere della memoria

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nell’Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio si è tenuta oggi la celebrazione de “Il Giorno del ricordoe dell’esodo giuliano-dalmata”. Celebrazione istituita con legge 30 marzo 2004, n. 92, per commemorare laticità dell’esodoquasi totalitàpopolazione italiana dei territori giuliani causata dalla violenza subita dopo l’8 settembre 1943 e al termine del secondo conflitto mondiale. In questa occasione, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricordato nel corso del suo intervento, come “la tragedia che si è consumata sulle terre del confine orientale a cavallo tra la fineSeconda Guerra Mondiale e i primi anni dell’Italia repubblicana non si può cancellare. Non può essere fatta passare attraverso i filtri e le ...