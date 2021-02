Unicredit | nel 2020 utile netto sottostante di 1 | 3 miliardi | superiore alla guidance

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha approvato oggi i risultati consolidati al 31 dicembre. La banca milanese ha registrato undi 1,3di euro l’anno scorso,rispettodi 0,8di euro grazie a minori costi, pur avendo contabilizzato 5di rettifiche su crediti per anticipare l’impatto economico attuale e futuro della pandemia.ha rispettato la fascia inferiore della propriaper il costo del rischio contabile per ilal tempo stesso mantenendo e superando il proprio target per l’azzeramento del portafoglio Non Core con cessioni di ...

... presidente di- Con la sua vasta esperienza, Ranieri garantirà la continuità operativa e la prosecuzione del nostro impegnoraggiungere gli obiettivi del gruppo, fino alla nomina di ...Ha tutti i numeri per guidarenella prossima tappa del suo percorso", ha aggiunto.quarto trimestre 2020 , la banca ha registrato ricavi per 4,2 miliardi di euro, in calo del 12,6% su ...Al 31 dicembre 2020 Unicredit registra un rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi al 4,5 per cento: il completo ...(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Il cda di UniCredit ha condiviso con Jean Pierre Mustier di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro - in qualità di amministratore Delegato e Direttore Generale di Un ...