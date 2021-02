Tramonti | proclamato lutto cittadino per l’addio a Luca Buonocore

Ultime Notizie dalla rete : Tramonti proclamato

Amalfi Notizie

... Domenico Amatruda , ha firmato un'ordinanza sindacale con la quale hail lutto ... 'L'intera comunità diè profondamente scossa per la tragica scomparsa del proprio giovanissimo ...... con un finale che potrebbe regalare qualche sorpresa 12 dicembre 2020 ? Saràdomani, ... su Peugeot 106 1.6 gruppo N, e, Pietro Giordano, presidente dellaCorse, in corsa sulla ...Il Comune di Tramonti ha deciso di proclamare lutto cittadino per la giornata di domani, giovedì 11 febbraio, quando si svolgeranno, presso la Chiesa Santa Maria Assunta nella frazione di Cesarano, co ...