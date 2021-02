Tech Data annuncia Open Source Today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Proprio come da principi base dell'Open Source, Open Source Today è uno spazio aperto di condivisione delle idee in modo che chiunque possa creare, promuovere e amministrare software e opportunità in ... Leggi su toptrade (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Proprio come da principi base dell'è uno spazio aperto di condivisione delle idee in modo che chiunque possa creare, promuovere e amministrare software e opportunità in ...

Tech Data ha annunciato il lancio di Open Source Today , portale creato in partnership con Red Hat e IBM , dedicato a tutti i Business Partner e agli end - user che operano nei diversi settori dell'...

Garante Privacy, Scorza: "Su TikTok la partita è europea e sovranazionale"

TikTok sta, partendo da oggi, bloccando tutti gli utenti italiani della piattaforma, chiedendo loro di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l'app. L'azienda tech ha scelto di implementare questa policy dopo un procedimento del Garante per la privacy, arrivato in seguito alla morte di una ...

La sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti è entrata correttamente in orbita intorno a Marte! Si tratta di un momento storico per la nazione e più in generale per la ricerca scientifica nello Spazio. Ora ...

Apple, l'ex leader della divisione hardware supervisiona i visori di realtà mista

Secondo le ultime indiscrezioni di Bloomberg, Dan Riccio è passato dalla divisione hardware di Apple al progetto dei visori di realtà mista. Riccio farebbe da supervisore, al fine di eliminare gli ult ...

