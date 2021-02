Suora di 116 anni guarisce dal Covid | è la seconda persona più longeva del mondo

baratto_m : RT @CiaoKarol: La suora più anziana d'Europa, è guarita dal virus a 116 anni!??? - CiaoKarol : Sembra un racconto di un romanzo di Guareschi, oppure fantascienza, ma non è così. Guarisce dal Covid la persona pi… - antopillosio : RT @CiaoKarol: La suora più anziana d'Europa, è guarita dal virus a 116 anni!??? - papaboys113 : La suora più anziana d’Europa, è guarita dal virus a 116 anni! - UgoBaroni : RT @CiaoKarol: La suora più anziana d'Europa, è guarita dal virus a 116 anni!??? -

E guarita dal Covid - 19 una suora di 116 anni, ne compirà 117 giovedì prossimo. Sorella Andree, nata Lucile Randon nel 1904, era risultata positiva al coronavirus il mese scorso, scrive il Guardian, alla casa di riposo Sainte - Catherine Labouré di Tolone. La donna, considerata la seconda persona più anziana al mondo, vive in una Rsa di Tolone ed era risultata positiva lo scorso 16 gennaio. La suora era positiva asintomatica ed era rimasta in isolamento nella sua stanza. L'anno scorso, la suora ha detto di non avere idea di come abbia fatto a vivere così a lungo.