Sonia Lorenzini insinua che Maria Teresa Ruta sia un’astuta stratega e pubblica un video

Leggi su trendit

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip, non è mai andata molto d’accordo cone lo ha confermato con il suo ultimo tweet in cui ha postato unndo che quest’ultima sia. Nelin questione si vede un confronto trae Dayane Mello in cui la prima afferma: “Quando litigava con Stefania, purchè non litigassero, ho inventato quella storia con Filippo, ho inventato cose per creare altre bombe.” Ma in che senso mi sono inventata la cosa di Filippo e un sacco di altre cose per far scoppiare bombe…Ero rimasta a baccini MRT che combini?#gfvip #tzvip pic.twitter.com/SDy0ZNOEU0—...