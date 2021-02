Sassuolo, infortunio Boga: il comunicato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le condizioni di Jeremie Boga, infortunatosi durante Spezia-Sassuolo Nel primo tempo della partita contro lo Spezia, il Sassuolo ha dovuto fare a meno di Jeremie Boga. L’esterno è stato infatti costretto a uscire dal campo al 39? per un problema muscolare. Nella giornata di oggi, il club neroverde ha comunicato l’entità dell’infortunio dell’ivoriano. «Fermo Jeremie Boga per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le condizioni di Jeremie, infortunatosi durante Spezia-Nel primo tempo della partita contro lo Spezia, ilha dovuto fare a meno di Jeremie. L’esterno è stato infatti costretto a uscire dal campo al 39? per un problema muscolare. Nella giornata di oggi, il club neroverde hal’entità dell’dell’ivoriano. «Fermo Jeremieper il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Il Sassuolo perde Boga: problema muscolare alla coscia per l'ivoriano ? - Pall_Gonfiato : #Sassuolo, infortunio per #Boga: possibile lungo stop per l'attaccante - super_pio : @NeroTifoso @Inter Inutile. Sempre infortunato, poi quando entra non incide perché fuori condizione...appena rientr… - FantaMasterApp : 'Crotone, buone notizie per Stroppa: recupero in vista per il Sassuolo' - Star_70_ : Sassuolo, stagione stregata per Boga: prima il Covid, ora un altro infortunio -