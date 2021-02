Regione Lazio: vicini a piccoli comuni, finanziati 141 progetti recupero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – I piccoli comuni rappresentano un patrimonio inestimabile di tradizioni, storia e bellezza da tutelare e proteggere. Un impegno su cui la Regione Lazio continua a lavorare e che raggiunge un ulteriore traguardo con l’approvazione dello scorrimento di graduatoria relativo alla seconda annualita’ dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”. Cosi’ in un comunicato la Regione Lazio. “Per il biennio 2021/2022 abbiamo ammesso a finanziamento ben 141 nuovi progetti di valorizzazione in tutte le province della Regione. I primi 63 sono stati subito finanziati con i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale.” “Oggi, con un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro, finanziamo i restanti 78 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – Irappresentano un patrimonio inestimabile di tradizioni, storia e bellezza da tutelare e proteggere. Un impegno su cui lacontinua a lavorare e che raggiunge un ulteriore traguardo con l’approvazione dello scorrimento di graduatoria relativo alla seconda annualita’ dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”. Cosi’ in uncato la. “Per il biennio 2021/2022 abbiamo ammesso a finanziamento ben 141 nuovidi valorizzazione in tutte le province della. I primi 63 sono stati subitocon i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale.” “Oggi, con un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro, finanziamo i restanti 78 ...

startzai : RT @ilmetropolitan: ???? #Porti. Regione #Lazio: 1,2 mln per #investimenti e infrastrutture - ilmetropolitan : ???? #Porti. Regione #Lazio: 1,2 mln per #investimenti e infrastrutture - JeanDanton3 : @lorenzlu @Deputatipd @AnnaAscani @pdnetwork E che è successo? Si sono convertiti dalla sera alla mattina? Sarà sta… - ilfaroonline : Regione Lazio: al via i #voucher_taxi_gratuiti per docenti e personale Ata - rietin_vetrina : Regione, Avenali: “Ancora una buona notizia per i Piccoli Comuni del Lazio” -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Progetto SCA. Gestione clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione Lazio - 11 Febbraio 2021, ORE 11 - 13:30

il prossimo giovedì 11 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: 'PROGETTO SCA. GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LAZIO', organizzato da Motore Sanità. La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni dell'ischemia miocardica, ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al ...

Elezioni comunali a Napoli, sì del Pd al rinvio del voto per frenare l'avanzata di Bassolino e Maresca

Zingaretti per rafforzare il concetto ricorda come egli stesso è arrivato a essere il presidente della Regione Lazio: 'Le alleanze si decidono nei territori. Io sono presidente di Regione perché mi ...

Regione Lazio: vicini a piccoli comuni, finanziati 141 progetti recupero - RomaDailyNews RomaDailyNews il prossimo giovedì 11 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: 'PROGETTO SCA. GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN', organizzato da Motore Sanità. La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni dell'ischemia miocardica, ossia assenza totale o parziale di afflusso di sangue al ...Zingaretti per rafforzare il concetto ricorda come egli stesso è arrivato a essere il presidente della: 'Le alleanze si decidono nei territori. Io sono presidente diperché mi ...