Paolo Bonolis: “Ecco la signorilità della famiglia Agnelli. E Bonucci, da che pulpito…” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ sempre molto divertente, la signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un’altra volta. Così come Bonucci, che invita a rispettare l’arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo o in panchina. Non so come possa intervenire in una protesta di Conte nei confronti dell’arbitro, da che pulpito… Evidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure“. È questo il commento del noto tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis, in merito alla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte andata in scena nell’immediato post partita di Juventus-Inter, semifinale di Coppa Italia. “Gli insulti del presidente Agnelli? Non c’è una caduta di stile congenita, ma un’arroganza che porta a questo, non gli darei troppo peso ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ sempre molto divertente, lasi è mostrata un’altra volta. Così come, che invita a rispettare l’arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo o in panchina. Non so come possa intervenire in una protesta di Conte nei confronti dell’arbitro, da cheEvidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure“. È questo il commento del noto tifoso nerazzurro,, in merito alla lite tra Andreae Antonio Conte andata in scena nell’immediato post partita di Juventus-Inter, semifinale di Coppa Italia. “Gli insulti del presidente? Non c’è una caduta di stile congenita, ma un’arroganza che porta a questo, non gli darei troppo peso ...

Ontvvvv : Forse esagero, ma Tommaso ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo Paolo Bonolis #TZLATESHOW #gflateshow #gfvip #tzvip - Vincenz96004611 : RT @francescoceccot: Seriamente preoccupato che su #JuveInter sia sceso in campo addirittura Paolo Bonolis - teeaahtee : Riesco a sentire Paolo Bonolis in sottofondo #lacaserma - annalisapanello : RT @francescoceccot: Seriamente preoccupato che su #JuveInter sia sceso in campo addirittura Paolo Bonolis - solar_constant_ : RT @solar_constant_: Immenso Paolo Bonolis su Juve-Inter di ieri. #amala -